Минздрав существенно недовыполнил план по доходам за 2025 год

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ по итогам 2025 году существенно недовыполнило план по доходам в федеральный бюджет. По итогам прошлого года в бюджет поступило 8,4 млрд рублей, что составляет 35,2% прогнозного значения. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2025 год.