Минздрав существенно недовыполнил план по доходам за 2025 год

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ по итогам 2025 году существенно недовыполнило план по доходам в федеральный бюджет. По итогам прошлого года в бюджет поступило 8,4 млрд рублей, что составляет 35,2% прогнозного значения. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
«Проверка показала, что в отчетном году Минздрав существенно недовыполнил план по доходам: в федеральный бюджет поступило 8,4 млрд рублей, что составляет всего 35,2% прогноза. При этом на фоне общего низкого исполнения отмечено значительное превышение прогнозных значений по отдельным источникам доходов (до 2 146,4%)», — говорится в материалах.
При этом контрольное ведомство выяснило, что Роспотребнадзор и Росздравнадзор по итогам 2025 года перевыполнили свои доходы, перечислив в федеральный бюджет соответственно 947,8 млн рублей и 603,5 млн рублей, что на 1,3% и на 24,6% выше прогнозных значений.
«Расходы все три проверенных ведомства исполнили на достаточно высоком уровне: Минздрав — в сумме 882,3 млрд рублей (98,9% утвержденных назначений), Роспотребнадзор — в сумме 102,1 млрд рублей (99,9%), Росздравнадзор — в сумме 4,8 млрд рублей (99%)», — отмечает Счетная палата.