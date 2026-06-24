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В Брянской и Курской областях ввели ограничения на продажу топлива

На заправках Брянской области с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Аналогичные ограничения ввели власти Курской области.

На заправках Брянской области с 24 июня запрещено заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Аналогичные ограничения ввели власти Курской области.

«В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Есть проблема с региональными заправками», — написал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram. Он уточнил, что из-за атак БПЛА есть трудности с доставкой топлива в приграничные районы. По его словам, ситуация контролируемая, а ограничения введены, чтобы избежать создания искусственного дефицита.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в «регионе, как и во многих других, ощутимо вырос спрос на топливо». Он также указал, что дефицит топлива провоцирует ажиотаж.

Запрет на продажу топлива в емкости также действует на АЗС «Роснефти» в приграничной Белгородской области. На заправках ЛУКОЙЛа нельзя приобрести более 30 л бензина и свыше 60 л дизельного топлива, на площадках «Газпром нефти» — любой объем марки АИ-95. Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полный бак идей».

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