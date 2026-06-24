Экономист Чирков: завышение дохода перед оформлением кредита — очень опасно

Невнимательное чтение договора часто тоже таит в себе ловушки, так что стоит обращать внимание на мелкий шрифт. Это часто как раз те условия, которые могут ключевым образом отразиться на благосостоянии. Финансовые организации иногда более мелким шрифтом маскируют то, что наименее выгодно для заемщика.