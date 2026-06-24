Роскачество: предельный уровень финансовой нагрузки — не более 50 процентов

Тема кредитов требует внимательности — одна ошибка может заметно усложнить жизнь. Завышение дохода — слишком рискованная стратегия. Банк оценивает заемщика на возможности по оплате, но о корректной оценке не может быть речи. В некоторых случаях такие ситуации заканчиваются не очень хорошо. Просто заемщик не может обслуживать кредит, сообщает 360.ru.