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Среднюю пенсию свыше 40 тыс. рублей среди неработающих отметили в двух регионах

Речь идет о Ненецком и Чукотском автономных округах.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения свыше 40 тыс. рублей среди неработающих граждан России в мае 2026 года зафиксирован только в двух регионах страны, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Так, жителям Ненецкого автономного округа в мае 2026 года в среднем начислили 40 082 рубля, а гражданам, проживающим на Чукотке, — 44 069 рублей, следует из данных Соцфонда.

При этом средний размер пенсии среди неработающих составил в России 25 839 рублей.

По последним данным статистики, в РФ проживают более 32 млн неработающих пенсионеров.