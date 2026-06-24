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Pemex и Petrobras договорились о совместной добыче нефти

Компании будут оценивать инициативы по возрождению зрелых месторождений и разработке глубоководных и сверхглубоководных участков.

МЕХИКО, 24 июня. /ТАСС/. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras и мексиканская государственная нефтяная компания Pemex договорились о совместной добыче углеводородов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 23 июня Министерством энергетики Мексики.

«Petrobras и Petr leos Mexicanos (Pemex) подписали сегодня меморандум о взаимопонимании с целью установления стратегического и технического сотрудничества для совместной оценки, разработки и реализации проектов в углеводородной отрасли. Альянс включает развитие возможностей в сферах разведки и добычи», — отмечается в тексте документа.

В сегменте разведки и добычи компании будут оценивать инициативы, направленные на возрождение зрелых месторождений и проведение повторной сейсморазведки. Особое внимание уделено разработке глубоководных и сверхглубоководных участков, а также залежам тяжелой и сверхтяжелой нефти, в том числе потенциальным подсолевым месторождениям в Мексиканском заливе. Партнерство предполагает активный обмен технологиями с опорой на опыт Petrobras в сложных морских операциях.

Кроме того, меморандум охватывает промышленный сектор. Стороны намерены сотрудничать в сферах нефтепереработки, нефтехимии, производства удобрений, переработки газа и энергоэффективности. В документ также включены пункты о снижении уровня выбросов, улавливании углерода, производстве топлива с меньшей углеродной емкостью и защите окружающей среды.

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