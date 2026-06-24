В ГД рассказали о праве россиян запретить сделки с их жильем по доверенности

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне вправе обезопасить себя от квартирного мошенничества, установив запрет на сделки с их недвижимостью без своего личного участия, даже по доверенности, сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, зачастую мошенники пытаются заполучить персональные данные собственника недвижимости, чтобы затем провернуть сделку по подложным документам.
«Самый надежный способ защитить себя и свое имущество — подать в Росреестр заявление о невозможности регистрации перехода права без личного участия собственника. Мера работает бессрочно, и пока вы не отмените ее лично, любые документы от третьих лиц, даже если будет необходимая доверенность, рассматриваться не будут», — сказал депутат.
Колунов отметил, что исключения составляют лишь случаи, когда вынесено соответствующее решение суда или существует предписание судебных приставов.
Он напомнил, что подать заявление о невозможности регистрации перехода права собственности недвижимости без участия собственника можно очно в любом МФЦ или онлайн — через личный кабинет на сайте Росреестра или через портал «Госуслуги».