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В ГД рассказали о праве россиян запретить сделки с их жильем по доверенности

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что самым надежным способом защитить себя и имущество является подача заявления в Росреестр о невозможности перехода права без личного участия собственника.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне вправе обезопасить себя от квартирного мошенничества, установив запрет на сделки с их недвижимостью без своего личного участия, даже по доверенности, сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

По его словам, зачастую мошенники пытаются заполучить персональные данные собственника недвижимости, чтобы затем провернуть сделку по подложным документам.

«Самый надежный способ защитить себя и свое имущество — подать в Росреестр заявление о невозможности регистрации перехода права без личного участия собственника. Мера работает бессрочно, и пока вы не отмените ее лично, любые документы от третьих лиц, даже если будет необходимая доверенность, рассматриваться не будут», — сказал депутат.

Колунов отметил, что исключения составляют лишь случаи, когда вынесено соответствующее решение суда или существует предписание судебных приставов.

Он напомнил, что подать заявление о невозможности регистрации перехода права собственности недвижимости без участия собственника можно очно в любом МФЦ или онлайн — через личный кабинет на сайте Росреестра или через портал «Госуслуги».

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