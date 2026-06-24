Демешин поставил цель: край должен войти в топ-10 по сокращению процедур кадастрового учёта

На совещании речь шла и о поддержке многодетных семей. С 2025 года в Хабаровском крае действует выбор: можно получить земельный участок или выплату 100 тысяч рублей. Выплату уже одобрили более чем 3,8 тыс. семей. При этом сами участки берут реже: в 2025 году выдано 73, а в 2026 году при плане 70 участков предоставлено 33.