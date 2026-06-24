Демешин поставил цель: край должен войти в топ-10 по сокращению процедур кадастрового учёта

На заседании президиума правительства края министр имущества региона Никита Матвеев рассказал, как в Хабаровском крае работают над повышением инвестиционной привлекательности и возвращают в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки. Дмитрий Демешин отдельно обозначил требования к срокам оказания госуслуг и поручил профильному ведомству вывести край в число лидеров страны по этим показателям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Чем быстрее оформляется участок, тем быстрее инвестор может запустить новый проект и создать рабочие места. Поэтому Дмитрий Демешин призвал сократить сроки постановки земельных участков на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
Министр имущества Никита Матвеев доложил, что ведомств ежемесячно актуализирует перечень земельных участков, предлагаемых потенциальным инвесторам. На портале «Национальная система пространственных данных» министерством совместно с муниципалитетами края наполняются сервисы «Земля для стройки» и «Земля для туризма».
Губернатор поручил собрать на официальном сайте минимущества края все действующие меры поддержки для инвесторов в формате «одного окна».
Как отметил Никита Матвеев, вместе с муниципалитетами пересмотрели административные регламенты и жестко синхронизировали действия на местах. В итоге средний срок предварительного согласования по предоставлению участков сократился с 30 до 20 дней, а постановка на кадастровый учет сейчас занимает 3 рабочих дня. В этом году задачу ставят сократить срок предварительного согласования до 15 дней.
Вместе с тем глава региона отметил, что текущих результатов недостаточно. Хабаровский край находится в «зеленой зоне» рейтинга инвестиционного климата, но пока не входит в десятку лучших субъектов.
«Край должен войти в топ-10 по сокращению процедур при постановке земельных участков на кадастровый учет. Главная цель — упростить жизнь предпринимателям. Сейчас многие вопросы удается решать в ручном режиме, но нужен другой результат — чтобы быстрее и понятнее работала вся система — от оформления участков до их вовлечения в хозяйственный оборот. Каждый заброшенный участок должен работать на развитие края, и здесь нужна системная работа», — заявил губернатор.
На совещании речь шла и о поддержке многодетных семей. С 2025 года в Хабаровском крае действует выбор: можно получить земельный участок или выплату 100 тысяч рублей. Выплату уже одобрили более чем 3,8 тыс. семей. При этом сами участки берут реже: в 2025 году выдано 73, а в 2026 году при плане 70 участков предоставлено 33.
Дмитрий Демешин отметил, что 80% участков остаются невостребованными именно потому, что они не обеспечены инженерной инфраструктурой. Поэтому по поручению губернатора муниципалитетам увеличили субсидии на подведение коммуникаций.
Глава региона сообщил, что осенью он ждет доклад о конкретных результатах — по реализованным КРТ, вовлеченным объектам и исполнению системных задач, поставленных на совещании.