КС признал незаконным применение новых ставок утильсбора к старым поставкам

Поводом для решения стала жалоба сельскохозяйственной компании «Терра групп», с которой таможня взыскала платёж по увеличенной ставке после ввоза тракторов из Казахстана. Техника поступила в Россию в конце июня 2023 года. Через несколько дней импортёр подал расчёт утильсбора по действовавшему на момент поставки коэффициенту. Однако таможенный орган отказался его принимать, сославшись на вступившее в силу с 1 июля правительственное постановление, повысившее ставки для этой категории машин. В результате сумма сбора выросла более чем в четыре раза.