Хабаровский край стал пионером новых долгосрочных планов развития села

В Хабаровском крае подвели итоги реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) за 2025 год и определили ключевые векторы работы на 2026-й. как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», региону удалось не только войти в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по объему привлеченного федерального финансирования, но и стать единственным субъектом на два федеральных округа (Сибирский и Дальневосточный), чьи долгосрочные планы развития сельских агломераций получили поддержку центра.
Финансовый рывок и лидерство по направлениям.
В 2025 году Хабаровский край значительно нарастил объемы привлекаемых средств. Если в 2024 году сумма составляла 329 млн рублей, то в прошлом году она выросла более чем вдвое — до 672,1 млн рублей. По этому показателю регион уступил только Камчатскому краю и Республике Бурятия.
При этом по трем из пяти ключевых направлений программы Хабаровский край занял первое место в ДФО: благоустройство сельских территорий, строительство арендного жилья, предоставление социальных выплат на покупку жилья.
В 2026 году объем федеральной поддержки запланирован в размере 466,4 млн рублей.
Новый механизм — долгосрочные планы агломераций.
Ключевым событием 2026 года стал запуск нового механизма — разработки и финансирования долгосрочных планов развития сельских агломераций (ДПР), пришедших на смену мероприятию «Современный облик села». Вместо поддержки точечных объектов, регион получил возможность комплексно развивать целые населенные пункты на трехлетний период.
Хабаровский край стал единственным субъектом в макрорегионе, чьи заявки прошли федеральный отбор. Финансирование в объеме 1,8 млрд рублей распределено на 2026−2028 годы для двух рабочих поселков:
В Чегдомыне Верхнебуреинского района в планах — восстановление кинотеатра «Ургал», клуба «Дом ветеранов», ремонт трех детских садов, двух школ, стадиона Многопрофильного лицея, а также строительство нового ФОКа с искусственным ледовым покрытием.
В Ванино началось обновление детской школы искусств и центра внешкольной работы, в ближайшие три года запланирован капремонт районного ДК, Центра технического творчества и инженерных сетей.
Условия софинансирования для региона крайне выгодны: всего 4% от стоимости проектов платит краевой бюджет и 1% — муниципалитет. Основная сложность — привлечение внебюджетных источников (10−20% от стоимости), с чем регион успешно справляется.
Сельская жизнь становится комфортнее.
В 2025 году на сельских территориях реализован 61 проект благоустройства (при федеральной субсидии 66 млн рублей). В текущем 2026 году запланировано 47 проектов, на которые направлено 86 млн рублей (из них 61 млн — федеральные средства). В поселках обновляются зоны отдыха, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и уличное освещение.
Продолжается и дорожное строительство. В 2025 году впервые за счет программы КРСТ в рп. Чегдомын реконструировали 1,6 км улицы Пушкина (стоимость 112 млн руб., из них 80 млн — федерация). В 2026 году в рп. Ванино начался капремонт 1 км улицы Цыганкова стоимостью 140 млн рублей (96 млн — федерация). Работы ведутся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Жилищый вопрос в комплексе.
Особое внимание уделяется обеспечению кадров комфортным жильем.
В 2025 году в Ванино построено 3 дома (216 кв. м). В Чегдомыне стартовало строительство комплекса из 15 домов (1 080 кв. м) с завершением в ноябре 2026 года. Строительство дома обойдется в 103 млн рублей, из которых 99 млн — из федерации. Важное условие: через 10 лет работы на селе у нанимателя появляется право выкупа этого жилья за 1% от стоимости.
В 2025 году поддержку в виде социальных выплат (оплата 70% стоимости жилья) получили 9 семей, в 2026-м — 5 семей (из них трое уже воспользовались выплатой).
Действует механизм компенсации предприятиям сельского хозяйства 40 тысяч рублей за каждый квадратный метр служебного жилья. За два года (2024−2025) при поддержке региона построено свыше 640 кв. метров служебного жилья для работников агросектора.
Работа по привлечению средств не останавливается. На предстоящую бюджетную кампанию 2027−2029 годов правительство края подготовило еще 7 проектов долгосрочных планов развития сельских агломераций. Итоги федерального отбора, который определит новых получателей субсидий, будут подведены в сентябре 2026 года.