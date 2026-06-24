Хабаровский край стал пионером новых долгосрочных планов развития села

В 2025 году в Ванино построено 3 дома (216 кв. м). В Чегдомыне стартовало строительство комплекса из 15 домов (1 080 кв. м) с завершением в ноябре 2026 года. Строительство дома обойдется в 103 млн рублей, из которых 99 млн — из федерации. Важное условие: через 10 лет работы на селе у нанимателя появляется право выкупа этого жилья за 1% от стоимости.