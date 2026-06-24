Илон Маск лишился статуса триллионера

Как сообщалось 22 июня, акции SpaceX снижались три дня подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. К тому же акции Tesla на бирже Nasdaq с 16 июня потеряли в цене 4,14%, а SpaceX — 17,13%, свидетельствуют данные торгов.