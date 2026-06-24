В Приморье заявили о достаточном запасе топлива для покрытия потребностей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Независимая нефтегазовая компания (ННК) обеспечила запас топлива в Приморском крае, жителей и гостей региона просят не создавать искусственный ажиотаж. По этой причине компания ввела ограничения отпуска топлива в канистры по всей стране, сообщает пресс-служба краевого Минэнерго.
«Сформированные на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий Приморского края. Жителей и гостей региона просят не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин про запас. Контроль обеспечения топливом Приморского края находится на особом контроле в Минэнерго России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что безусловным приоритетом остается обеспечение топливом социально значимых служб и организаций. В первую очередь нужные объемы топлива получают подразделения скорой медицинской помощи, МЧС России, школьный транспорт и другие организации, обеспечивающие жизнедеятельность региона.
Там также отметили, что из-за скачка цены на бирже, где закупают топливо небольшие компании, увеличилась и его стоимость на мелких частных АЗС Приморья.