Бюджет Приморья поправили на 8 млрд: дефицит снижен по требованию федерального центра

«Мы вместе с губернатором и с органами исполнительной власти очень активно работаем над пополнением собственной налоговой базы. Каждому органу исполнительной власти сейчас поставлена задача принести дополнительные доходы — как налоговые, так и неналоговые. Это и увеличение поступлений от работы с недоимками, и весь новый бизнес, который у нас сейчас регистрируется. Каждую копейку мы сейчас считаем», — сказала она.