Бюджет Приморья поправили на 8 млрд: дефицит снижен по требованию федерального центра

Законодательное собрание Приморского края на заседании 24 июня провело корректировку краевого бюджета на 2026 год. Доходы казны увеличены на 8 млрд рублей — до 262,5 млрд рублей. Дефицит при этом удалось сократить почти на 7,2 млрд рублей и довести до 27,9 млрд рублей. За поправками стоит жесткий план по доходам, а также требование федерального Минфина: региону продлят беспроцентный кредит, но под обязательство снизить дефицит казны.
Ключевым контекстом поправок бюджета стала ситуация с федеральной финансовой помощью региону. Первый вице-губернатор — глава правительства Приморского края Вера Щербина раскрыла депутатам детали переговоров с Москвой.
«Мы работали с федеральным министерством финансов, чтобы нам продлили беспроцентный кредит 3,6 млрд. Мы должны были его сейчас погасить 30 июня, нам продлили его на 3 месяца при условии, что мы сократим дефицит бюджета. Вот поэтому мы представляем вам данный законопроект», — заявила Щербина.
Иными словами, принятие поправок — выполнение взятых на себя обязательств перед федеральным центром.
«Каждому поставлена задача принести доходы».
Прирост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 7,2 млрд рублей. Главным драйвером стал НДФЛ — плюс 6,1 млрд рублей за счет роста фонда оплаты труда, а также акцизы — плюс 1,3 млрд рублей в связи с увеличением производства и реализации пива, алкоголя и нефтепродуктов. Еще 784,5 млн рублей поступило из федерального бюджета — в том числе от Фонда развития территорий на программу переселения из аварийного жилья.
Как подчеркнула Вера Щербина, этот эффект дала, в том числе, целенаправленная административная работа.
«Мы вместе с губернатором и с органами исполнительной власти очень активно работаем над пополнением собственной налоговой базы. Каждому органу исполнительной власти сейчас поставлена задача принести дополнительные доходы — как налоговые, так и неналоговые. Это и увеличение поступлений от работы с недоимками, и весь новый бизнес, который у нас сейчас регистрируется. Каждую копейку мы сейчас считаем», — сказала она.
Глава правительства также напомнила, что правительство края придерживается «ответственной бюджетной политики» и выполняет амбициозные планы по доходам: «Нам задавали вопрос, что мы завышаем налоговые доходы. Но амбициозный план, который мы берем, мы его выполняем».
В ходе обсуждения прозвучал вопрос о снижении налоговой базы по налогу на имущество организаций — этот показатель уменьшен на 1,73 млрд рублей. Вера Щербина пояснила, что речь идет исключительно об эффекте предоставленных налоговых льгот, а не о фактическом падении поступлений: «Это только те налоговые льготы, которые мы с вами предоставляем».
Куда пойдут деньги.
Общий объем расходов прирастает на 868,5 млн рублей и достигает 290,4 млрд рублей. Большая часть прибавки обеспечена федеральными средствами — 784,5 млн рублей, остальное перераспределено внутри краевого бюджета.
Крупнейший получатель в социальном блоке — Минтруда и соцполитики: 75,9 млн рублей направят на жилье для детей-сирот, 53 млн — на ежегодные выплаты инвалидам боевых действий и членам их семей, еще 12,6 млн — приемным семьям, чье жилье пострадало от пожаров.
В транспортной сфере дополнительные расходы призваны удержать маршрутную сеть от сокращения. АО «Экспресс Приморья» получит 100 млн рублей на покрытие убытков от пригородных железнодорожных перевозок.
«Деньги как мороженое тают, чтобы сохранить пригородные перевозки», — прокомментировала эту статью расходов Вера Щербина.
«Пластун-Авиа» выделяется 50 млн на содержание местных аэропортов и закупку запчастей для воздушных судов.
Еще 45,1 млн рублей пойдет на проектирование дорог. Без проектной документации федеральные средства на следующий бюджетный цикл попросту не привлечь, объяснила глава правительства. Дополнительно 39 млн рублей в виде субсидий получат муниципалитеты на ремонт дорог в населенных пунктах.
В сфере ЖКХ и городской среды 191,4 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт объектов в историческом центре Владивостока в рамках инфраструктурного казначейского кредита.
Отдельной строкой — 149,1 млн рублей субсидии «Приморскому экологическому оператору» для покрытия выпадающих доходов от льготного тарифа на вывоз ТКО. Эту статью депутаты видят в повестке не впервые, и Щербина не исключила, что видят ее не в последний раз — особенно с учетом наступающего туристического сезона.
На развитие газоснабжения муниципальных образований выделяется 110,3 млн рублей.
Наконец, 107 млн рублей предусмотрено на администрирование штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных цифровыми комплексами. По словам Веры Щербины, системы «Цифрового Приморья» уже начислили значительный объем штрафов, и чтобы деньги реально поступили в бюджет, их необходимо надлежащим образом оформить и разослать — включая почтовые расходы.
Где сэкономили.
Дополнительные расходы частично профинансированы за счёт перераспределения внутри краевой казны. Основная «донорская» статья — образование: программа теряет 310 млн рублей в связи с объективным снижением числа учеников и воспитанников, объединением малокомплектных классов и экономией по итогам закупочных процедур. Схожая логика — в социальном блоке, где сокращение на 84 млн рублей объясняется уменьшением числа детей под опекой и снижением охвата дошкольными учреждениями.
В здравоохранении часть строек перенесена на 2027 год, а высвобожденные средства перераспределены внутри программы — итоговое сокращение символическое. В культуре сэкономили на отмененных гастролях в Таджикистане и оптимизации мероприятий Приморского культурно-исторического центра — суммарно около 16,6 млн рублей. В дорожном хозяйстве и экологии речь идет преимущественно о внутреннем перераспределении: деньги сняты с менее приоритетных статей и переброшены туда, где возникла неотложная потребность.