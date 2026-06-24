Красноярское мороженое впервые в этом году отправили на экспорт в Монголию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае оформили и проверили партию мороженого местной фабрики, предназначенную для поставки в Монголию. Общий объем продукции составил 7,7 тонны.
Инспекторы Управления Россельхознадзора по региону провели оформление ветеринарных сопроводительных документов и контроль партии перед отправкой.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Нарушений при погрузке также не выявлено.
Отмечается, что это первая в текущем году партия мороженого, экспортированная из Красноярского края в Монголию.