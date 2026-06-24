В Новосибирске планируют продать легендарный «Дом охотника» ради выгоды в 40 млн рублей

В Новосибирске обсуждают продажу части здания, известного как «Дом охотника», расположенного по адресу Нарымская, 23. После сделки ожидается переезд общества охотников и рыболовов НСО в другое помещение. По предварительным расчётам, сделка может принести организации порядка 40 млн рублей. В распоряжении Сиб.фм имеется запись со встречи членов Новосибирского областного общества охотников и рыболовов, которая состоялась 23 июня. На ней подробно обсуждались условия возможной продажи и переезда.