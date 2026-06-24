В Новосибирске планируют продать легендарный «Дом охотника» ради выгоды в 40 млн рублей

Председатель правления Новосибирского областного общества охотников и рыболовов (ОО «НОООиР») Николай Кобыленко сообщил, что содержание текущего здания обходится в несколько миллионов рублей ежегодно, при этом объект требует серьёзного ремонта, включая обновление коммуникаций и укрепление конструкций.
По его словам, часть операторов связи, ранее арендовавших площади на крыше, отказалась от договоров, что лишило общество дополнительного дохода. Также он отметил рост затрат на обслуживание и непрозрачность части финансовых расчётов управляющей компании.
В качестве альтернативы участникам встречи представили вариант переезда в здание на улице Красноярской, построенное в 2008—2009 годах. По словам Кобыленко, объект дешевле в содержании и сопоставим по площади, а часть помещений планируется сдавать в аренду для компенсации расходов.
Финансовая модель, озвученная на собрании, предполагает продажу текущих помещений примерно за 130 млн рублей с учётом налоговой нагрузки и покупку нового здания за около 80 млн. Таким образом, после всех операций и частичного ремонта у общества может остаться около 40 млн рублей, которые предлагается направить на обновление помещений и резервные средства.
При этом часть участников встречи выразила сомнения, указав на риски дополнительных затрат на ремонт и возможные сложности при смене площадки, однако большинство склоняется к тому, что текущие расходы на содержание здания в перспективе будут только расти.
Окончательное решение по сделке планируется принять 24 июня в 10:00 на конференции общества.