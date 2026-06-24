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В Новосибирске планируют продать легендарный «Дом охотника» ради выгоды в 40 млн рублей

В Новосибирске обсуждают продажу части здания, известного как «Дом охотника», расположенного по адресу Нарымская, 23. После сделки ожидается переезд общества охотников и рыболовов НСО в другое помещение. По предварительным расчётам, сделка может принести организации порядка 40 млн рублей. В распоряжении Сиб.фм имеется запись со встречи членов Новосибирского областного общества охотников и рыболовов, которая состоялась 23 июня. На ней подробно обсуждались условия возможной продажи и переезда.

Источник: Сиб.фм

Председатель правления Новосибирского областного общества охотников и рыболовов (ОО «НОООиР») Николай Кобыленко сообщил, что содержание текущего здания обходится в несколько миллионов рублей ежегодно, при этом объект требует серьёзного ремонта, включая обновление коммуникаций и укрепление конструкций.

По его словам, часть операторов связи, ранее арендовавших площади на крыше, отказалась от договоров, что лишило общество дополнительного дохода. Также он отметил рост затрат на обслуживание и непрозрачность части финансовых расчётов управляющей компании.

В качестве альтернативы участникам встречи представили вариант переезда в здание на улице Красноярской, построенное в 2008—2009 годах. По словам Кобыленко, объект дешевле в содержании и сопоставим по площади, а часть помещений планируется сдавать в аренду для компенсации расходов.

Финансовая модель, озвученная на собрании, предполагает продажу текущих помещений примерно за 130 млн рублей с учётом налоговой нагрузки и покупку нового здания за около 80 млн. Таким образом, после всех операций и частичного ремонта у общества может остаться около 40 млн рублей, которые предлагается направить на обновление помещений и резервные средства.

При этом часть участников встречи выразила сомнения, указав на риски дополнительных затрат на ремонт и возможные сложности при смене площадки, однако большинство склоняется к тому, что текущие расходы на содержание здания в перспективе будут только расти.

Окончательное решение по сделке планируется принять 24 июня в 10:00 на конференции общества.