Россиянам напомнили о выплате до 100 тыс. рублей в трудной ситуации

По его словам, многие не знают о такой возможности, хотя механизм действует во всех регионах страны. «Люди приходят на прием, рассказывают: сгорел дом, потеряли все, а помощи ниоткуда не ждут. И я каждый раз спрашиваю: “А вы обращались в соцзащиту за адресной помощью?” В девяти случаях из десяти — нет, не обращались. Просто не знают, что есть такая возможность. А она есть. Реально работает», — сказал Свищев.