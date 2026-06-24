В России начали оценивать риски эксплуатации праворульных авто

Полученные в ходе анализа данные в будущем лягут в основу конкретных предложений по регулированию использования таких машин на дорогах страны. Соответствующие поручения были даны в рамках утверждённого правительством плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (с перспективой до 2036-го). Ключевые ведомства, включая Минтранс, МВД и Минпромторг, должны представить свои выводы до 2028 года.