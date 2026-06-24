В России начали оценивать риски эксплуатации праворульных авто

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно Минпромторгом и ФГУП “НАМИ”. Минтранс также принимает участие в обсуждении», — заявили в министерстве.
Полученные в ходе анализа данные в будущем лягут в основу конкретных предложений по регулированию использования таких машин на дорогах страны. Соответствующие поручения были даны в рамках утверждённого правительством плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (с перспективой до 2036-го). Ключевые ведомства, включая Минтранс, МВД и Минпромторг, должны представить свои выводы до 2028 года.
Ранее в Минтрансе заявили, что новые рекомендации по скоростям на дорогах планируют ввести в России в 2027 году. Они носят добровольный характер. Документ предложит практические подходы — как учитывать местные условия и оценивать безопасность.
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