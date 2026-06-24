«Ведомости»: в 2025 году ОСАГО на мотоцикл был в два раза дешевле автомобильного

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мотоциклисты платили в 2025 году за полисы ОСАГО вдвое меньше, чем владельцы автомобилей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет Национальной страховой информационной системы (НСИС).
Как пишет газета, в 2025 году средняя премия для владельцев мотоциклов составляла 2 316 рублей, в то время как для автомобилистов — 6 056 рублей. Однако доля ОСАГО для мотоциклистов за этот период не превысила 1% в общем объеме рынка — страховщики оформили 465 050 таких полисов, что составило всего 0,85% от общего числа.
В отчете НСИС, на который ссылаются «Ведомости», указывается, что полисы ОСАГО для мотоциклистов в 2025 году принесли страховщикам 1,14 млрд руб. премий. Аналитики НСИС также отметили, что отношение выплат к страховой премии составило 35,8%, благодаря чему этот сегмент является одним из наименее убыточных в моторном страховании.
За пять месяцев 2026 года количество таких полисов для мотоциклистов выросло на 5% в годовом выражении, до более чем 296 тыс. Их в сумме было оформлено на 873,4 млн рубля при средней стоимости 2 943 рубля.
В марте и мае 2026 года наблюдался прирост оформления полисов ОСАГО мотоциклистами к значениям 2025 года на 23% и 30% соответственно, отмечает газета со ссылкой на отчет. Согласно данным НСИС, рост связан с ранним началом сезона.