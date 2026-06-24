«Ведомости»: в 2025 году ОСАГО на мотоцикл был в два раза дешевле автомобильного

Как пишет газета, в 2025 году средняя премия для владельцев мотоциклов составляла 2 316 рублей, в то время как для автомобилистов — 6 056 рублей. Однако доля ОСАГО для мотоциклистов за этот период не превысила 1% в общем объеме рынка — страховщики оформили 465 050 таких полисов, что составило всего 0,85% от общего числа.