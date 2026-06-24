В Красноярском крае выбрали самую финансово грамотную семью

Конкурсанты совместно со студентами Финколледжа разобрали инвестиционные кейсы, а также актуальные схемы финансового мошенничества и способы защиты от них. Для самых маленьких гостей работала отдельная развлекательная площадка с играми, конкурсами и анимацией.