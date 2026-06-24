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В Красноярском крае выбрали самую финансово грамотную семью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 20 семей из разных территорий края приняли участие в региональном этапе III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Мероприятие прошло на базе красноярского филиала Финансового университета.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 20 семей из разных территорий края приняли участие в региональном этапе III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Мероприятие прошло на базе красноярского филиала Финансового университета.

Конкурсанты совместно со студентами Финколледжа разобрали инвестиционные кейсы, а также актуальные схемы финансового мошенничества и способы защиты от них. Для самых маленьких гостей работала отдельная развлекательная площадка с играми, конкурсами и анимацией.

Победителем стала семья Вайгель из Емельяновского муниципального округа. В сентябре она представит Красноярский край на федеральном этапе фестиваля сбережений и инвестиций в Москве. На втором месте — семья Березницких из Красноярска. Третье место заняла семья Чумаковых из Енисейского муниципального округа.