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Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

Первый сверхпроводящий магнит- «генератор» синхротронного излучения испытан и готов к установке в накопительное кольцо СКИФ. Разработки были представлены в ходе пресс-тура 23 июня.

Источник: НИА Новосибирск

Первый сверхпроводящий вигглер, предназначенный для генерации синхротронного излучения (СИ) на станции 1−3 «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), успешно прошёл все испытания и готов к установке на накопительное кольцо. Монтаж устройства запланирован на осень 2026 года после достижения стабильной циркуляции пучка электронов в накопителе.

Как работает ускорительно-накопительный комплекс ЦКП «СКИФ»:

  1. Линейный ускоритель: Здесь рождается пучок электронов и приобретает первоначальную энергию.

  2. Бустерный синхротрон: Здесь пучок электронов достигает проектной энергии.

  3. Накопитель: С высокой скоростью, близкой к скорости света, пучок электронов попадает в накопитель.

  4. Вигглеры и ондуляторы: При пролёте через эти устройства электронный пучок, под воздействием магнитных полей специальной конфигурации, излучает синхротронное излучение (СИ).

  5. Экспериментальные станции: На каналах вывода СИ расположены станции, где исследователи используют это излучение для проведения экспериментов.

Особенности вигглеров и ондуляторов:

  • Многополюсные магниты: Создают синхротронное излучение с уникальными характеристиками: высокая яркость, интенсивность, регулируемая энергия фотонов и т. д.

  • Змееобразная траектория: Электронный пучок теряет часть своей энергии в виде излучения за счёт особой конфигурации знакопеременного магнитного поля.

В своём докладе на форуме «Технопром-2026» Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что запуск установок класса мега-сайенс, таких как ЦКП «СКИФ», открывает новые возможности для развития фундаментальной науки и прикладных исследований. Эти установки становятся рабочим инструментом для промышленности, способствуя созданию новых материалов, лекарственных препаратов и технологических решений.