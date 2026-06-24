Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

Первый сверхпроводящий вигглер, предназначенный для генерации синхротронного излучения (СИ) на станции 1−3 «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), успешно прошёл все испытания и готов к установке на накопительное кольцо. Монтаж устройства запланирован на осень 2026 года после достижения стабильной циркуляции пучка электронов в накопителе.