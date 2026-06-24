Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

Первый сверхпроводящий вигглер, предназначенный для генерации синхротронного излучения (СИ) на станции 1−3 «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), успешно прошёл все испытания и готов к установке на накопительное кольцо. Монтаж устройства запланирован на осень 2026 года после достижения стабильной циркуляции пучка электронов в накопителе.
Как работает ускорительно-накопительный комплекс ЦКП «СКИФ»:
Линейный ускоритель: Здесь рождается пучок электронов и приобретает первоначальную энергию.
Бустерный синхротрон: Здесь пучок электронов достигает проектной энергии.
Накопитель: С высокой скоростью, близкой к скорости света, пучок электронов попадает в накопитель.
Вигглеры и ондуляторы: При пролёте через эти устройства электронный пучок, под воздействием магнитных полей специальной конфигурации, излучает синхротронное излучение (СИ).
Экспериментальные станции: На каналах вывода СИ расположены станции, где исследователи используют это излучение для проведения экспериментов.
Особенности вигглеров и ондуляторов:
Многополюсные магниты: Создают синхротронное излучение с уникальными характеристиками: высокая яркость, интенсивность, регулируемая энергия фотонов
и т. д.
Змееобразная траектория: Электронный пучок теряет часть своей энергии в виде излучения за счёт особой конфигурации знакопеременного магнитного поля.
В своём докладе на форуме «Технопром-2026» Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что запуск установок класса мега-сайенс, таких как ЦКП «СКИФ», открывает новые возможности для развития фундаментальной науки и прикладных исследований. Эти установки становятся рабочим инструментом для промышленности, способствуя созданию новых материалов, лекарственных препаратов и технологических решений.