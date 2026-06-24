Популярную аграрную выставку в Омске перенесли на конец лета 2026 года

Организаторы «АгроОмска» изменили привычные сроки проведения главной сельхозвыставки региона, сообщает канал «Открытка из Омска». В этом году мероприятие состоится с 26 по 30 августа в парке на Королёва — на неделю позже, чем в прошлые годы.