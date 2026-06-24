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Популярную аграрную выставку в Омске перенесли на конец лета 2026 года

Выставка «АгроОмск» в этом году пройдёт на неделю позже обычного.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы «АгроОмска» изменили привычные сроки проведения главной сельхозвыставки региона, сообщает канал «Открытка из Омска». В этом году мероприятие состоится с 26 по 30 августа в парке на Королёва — на неделю позже, чем в прошлые годы.

Традиционно на площадке соберутся фермеры, аграрии и представители агробизнеса, чтобы представить новинки техники, селекционные разработки и продукцию местных производителей. Организаторы готовят деловую и развлекательную программы, вход для посетителей будет свободным.

В прошлом году выставку посетили более 150 тысяч омичей и гостей города, а её главным украшением стал фонтан из сгущённого молока.

Ранее мы рассказывали, как прошёл «АгроОмск-2025» — тогда выставка запомнилась не только деловой программой, но и гастрономическими сюрпризами.