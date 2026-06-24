Возможна ли высокая пенсия без официального дохода в Казахстане

Коэффициент замещения дохода (КЗД) — это показатель, отражающий соотношение между размером будущей пенсии и среднемесячной заработной платой до выхода на пенсию. Он показывает, какую долю от привычного заработка будут составлять выплаты в старости.
В Казахстане КЗД составляет 44% за счет базовой, солидарной и накопительной пенсий, что выше минимального уровня в 40% по данным Международной организации труда (МОТ). Однако это меньше, чем в развитых странах, где средний показатель составляет 60%.
Текущий показатель в Казахстане имеет важный нюанс: он обеспечен наличием солидарной составляющей, доступной тем, кто имеет стаж работы от 6 месяцев до 1998 года. Для будущих пенсионеров ситуация может осложниться из-за отношения казахстанцев к пенсионным накоплениям.
При участии казахстанцев в накопительной системе в течение 40 лет и умеренной ставке обязательных пенсионных взносов (ОПВ) увеличиваются шансы на формирование заметной прибавки к пенсии. Для получения коэффициента замещения не ниже 30% только за счет накопительной пенсии нужны взносы не менее 13% на протяжении 40 лет или 18% на протяжении 30 лет. Если взносы производятся регулярно лишь за 20 лет до выхода на пенсию, накопления позволят заместить лишь небольшую долю от прежнего дохода.
Вывод: в долгосрочной перспективе выигрывают те, кто работает официально и платит взносы со всего дохода. Официальная зарплата — это будущая пенсионная база.
Влияние серых доходов на будущее казахстанцев
Казахстанцы получают выгоду от серых зарплат только в текущем моменте. Они получают больше денег сейчас, но их пенсия в старости снижается. В результате к пенсионному возрасту они могут оказаться в сложной финансовой ситуации.
В накопительной системе будущая пенсия зависит от суммы накоплений на индивидуальном пенсионном счете. Сумма накоплений зависит от трех факторов: сколько лет человек участвует в системе, насколько регулярно платятся взносы и с какой реальной зарплаты они перечисляются.
Текущий размер ОПВ в 10% может быть недостаточным для формирования хорошей пенсии и высокого уровня КЗД для тех, кто не получит доступ к солидарной пенсии. В Казахстане был введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), который должен заместить солидарную составляющую. Однако роль личных накоплений выходит на передний план: чем больше денег казахстанцы будут отчислять в ЕНПФ за счет ОПВ, тем больше будут выплаты на пенсии.
Хорошая пенсия требует длинной финансовой дисциплины, прозрачных доходов и добровольных пенсионных взносов. Для нынешних пенсионеров большую роль играет солидарная часть, но для новых поколений ключевым фактором станет, сколько лет они официально работали, регулярно ли платили взносы и с какой суммы формировались пенсионные накопления.
Если сегодня человек годами получает доход в тени, то завтра он может столкнуться с низкой пенсией и пенсионной бедностью. В накопительной системе невозможно получить высокую пенсию с дохода, который официально никогда не существовал.
Только при наличии стабильных и регулярных пенсионных отчислений казахстанцы смогут добиться достаточных выплат в старости. Если доход скрывается за серыми схемами, это грозит финансовыми трудностями в пенсионном возрасте.