Возможна ли высокая пенсия без официального дохода в Казахстане

При участии казахстанцев в накопительной системе в течение 40 лет и умеренной ставке обязательных пенсионных взносов (ОПВ) увеличиваются шансы на формирование заметной прибавки к пенсии. Для получения коэффициента замещения не ниже 30% только за счет накопительной пенсии нужны взносы не менее 13% на протяжении 40 лет или 18% на протяжении 30 лет. Если взносы производятся регулярно лишь за 20 лет до выхода на пенсию, накопления позволят заместить лишь небольшую долю от прежнего дохода.