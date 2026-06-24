В Хабаровском крае заблокировано 35 тысяч счетов из-за долгов за энергоресурсы

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») продолжает активную работу с неплательщиками за энергоресурсы. В рамках взыскания задолженности в принудительном порядке инициируется процедура ареста банковских счетов, имущества и транспортных средств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
При наличии у гражданина задолженности в рамках исполнительного производства имущественного характера в размере от 3 тысяч рублей, судебные приставы исполнители могут наложить арест на его имущество. Данная мера принудительного характера является одной из самых действенных и часто приводит к погашению долга.
В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов по Хабаровскому краю находится около 60 тыс. исполнительных документов в отношении должников за потребленные энергоресурсы. С начала года в счет погашения задолженности перед ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» у должников заблокировано около 35 тыс. банковских счетов, произведено 102 ареста имущества, более 5 тысячам злостным неплательщикам запрещен выезд за пределы Российской Федерации.
Это важная информация для жителей Хабаровского края. Заблокированные расчетные счета, аресты имущества и испорченный отпуск могут существенно повлиять на финансовое положение. Рекомендуется всем, кто столкнулся с задолженностью за энергоресурсы, не откладывать решение проблемы и обратиться в Хабаровскэнергосбыт для получения информации о своей задолженности и возможности реструктуризации долга.
С каждым клиентом компания ведет индивидуальную работу. Уточнить информацию о задолженности можно по телефону Единого контактного центра ПАО «ДЭК» — 8 (800) 234−77−77 (звонок бесплатный).