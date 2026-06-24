В Хабаровском крае заблокировано 35 тысяч счетов из-за долгов за энергоресурсы

В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов по Хабаровскому краю находится около 60 тыс. исполнительных документов в отношении должников за потребленные энергоресурсы. С начала года в счет погашения задолженности перед ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» у должников заблокировано около 35 тыс. банковских счетов, произведено 102 ареста имущества, более 5 тысячам злостным неплательщикам запрещен выезд за пределы Российской Федерации.