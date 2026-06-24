Юрист Соловьев сказал, как получить компенсацию за некачественный бензин

«Чтобы добиться компенсации за некачественный бензин, необходимо следовать определенному алгоритму: сохранить чек, афиксировать состояние авто, провести автотехническую и химическую экспертизы, которые отразят причинно-следственную связь между плохим качеством топлива и неисправностью авто, составить письменную претензию в адрес юрлица, владеющим АЗС с аргументацией и приложением копий всех документов, обозначив свои требования. У юрлица есть 10 дней для ответа заявителю», — сказал Соловьев.