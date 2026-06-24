Юрист Соловьев сказал, как получить компенсацию за некачественный бензин

Россияне могут получить компенсацию за некачественный бензин. Подробнее о том, как это сделать, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Чтобы добиться компенсации за некачественный бензин, необходимо следовать определенному алгоритму: сохранить чек, афиксировать состояние авто, провести автотехническую и химическую экспертизы, которые отразят причинно-следственную связь между плохим качеством топлива и неисправностью авто, составить письменную претензию в адрес юрлица, владеющим АЗС с аргументацией и приложением копий всех документов, обозначив свои требования. У юрлица есть 10 дней для ответа заявителю», — сказал Соловьев.
Если в досудебном порядке договориться не удается, то необходимо подготовить документы для обращения в суд, уточнил юрист.
«Параллельно жалобы можно направить в прокуратуру и правоохранительные органы, которые должны будут провести свои проверки», — добавил Соловьев.