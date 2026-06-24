«Авито услуги»: спрос россиян на «Мастеров на час» вырос на 25% весной

Кроме того, кратно выросло количество запросов на комплексные услуги и монтаж систем «под ключ»: водоснабжение (в 4,3 раза), отопление (в 2,5 раза). Как рассказали аналитики, повышение спроса на сантехнические работы также во многом обусловлено ростом загородного строительства. В направлении канализационных работ — прочистка и откачка — спрос вырос на 19% и 10,4% соответственно. В направлении монтажа канализации отмечается рост на 2,3%.