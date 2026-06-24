«Авито услуги»: спрос россиян на «Мастеров на час» вырос на 25% весной

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спрос жителей России на услуги «Мастера на час» вырос весной 2026 года на четверть относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито услуги», текст которого есть в распоряжении ТАСС.
«Сравнение данных за весну 2026 года с весной 2025 года подтверждают, что сегодня сервисы по обслуживанию жилья стали регулярной рутиной. Сегмент универсальных мастеров переживает настоящий бум. По данным “Авито услуг”, спрос на услуги “Мастера на час” вырос на 25% год к году», — сказано в тексте.
Наибольшим спросом пользовались навеска штор (+ 58%), замена сифонов (+ 46%), замена розеток (+ 18%), навес полок и зеркал (+ 14% и + 13% соответственно), рассказали в «Авито услугах».
Кроме того, кратно выросло количество запросов на комплексные услуги и монтаж систем «под ключ»: водоснабжение (в 4,3 раза), отопление (в 2,5 раза). Как рассказали аналитики, повышение спроса на сантехнические работы также во многом обусловлено ростом загородного строительства. В направлении канализационных работ — прочистка и откачка — спрос вырос на 19% и 10,4% соответственно. В направлении монтажа канализации отмечается рост на 2,3%.
Аварийный вызов сантехника — еще одна популярная услуга. Рост спроса составил 66%.
В отличие от сантехники, общий спрос на классические электромонтажные работы остался на уровне весны 2025 года, однако предложение в этом сегменте утроилось.
Клиенты активно инвестируют в световые сценарии и эргономику, включая установку точечных светильников (+62%) и монтаж люстр и потолочных светильников (+43%). Запросы на перенос розеток выросли на 20%.
Также растет количество запросов на специалистов по устранению аварий и поломок в электрике (+ 34%), сказано в исследовании.