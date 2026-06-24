«Мир квартир»: рост цен на дачи и коттеджи в РФ замедлился в первом полугодии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Рост цен на дачи и коттеджи продолжает замедляться. За первое полугодие 2026 года частные дома в среднем по России подорожали на 1,7%, до 7,6 млн рублей за объект, говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Рост цен на частные дома продолжает замедляться, спрос на них существенно не растет даже с началом летнего периода. В целом по стране цена частного дома увеличилась за первое полугодие на 1,7%, и теперь средний объект на этом рынке стоит 7 632 221 рублей», — говорится в материалах.
За первое полугодие 2025 года средняя цена частного дома выросла в России на 2,8%, напомнил в беседе с ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. «Тенденция замедления роста налицо. Полагаю, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока макроэкономические показатели не пойдут вверх», — добавил собеседник агентства.
По данным аналитиков портала, снижение цен на коттеджи и дачи в первом полугодии отмечалось в Вологодской области (-6,5%), Ямало-Ненецком АО (-4,1%), республиках Хакасия (-4,1%), Якутия (-3,6%), Карелия (-3,3%), Ярославской области (-3,3%), Мордовии (-3%), в Пензенской области (-2,8%), Удмуртии (-2,8%) и Московской области (-2,6%).
Рост цен зафиксирован в Магаданской области (+11,7%), Чукотском АО (+10,2%), Забайкальском (+9,1%) и Хабаровском (+7,6%) краях, Курганской (+7,1%) и Нижегородской (+6,8%) областях, Республике Ингушетии (+6,6%), а также в Белгородской (+6,5%), Курской (+6%) и Тамбовской (+5,7%) областях.