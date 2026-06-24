«Мир квартир»: рост цен на дачи и коттеджи в РФ замедлился в первом полугодии

«Рост цен на частные дома продолжает замедляться, спрос на них существенно не растет даже с началом летнего периода. В целом по стране цена частного дома увеличилась за первое полугодие на 1,7%, и теперь средний объект на этом рынке стоит 7 632 221 рублей», — говорится в материалах.