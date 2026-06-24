Россиянам рассказали, когда стоит закрывать кредит новым займом

Специалисты предупреждают: если заём не перекрывает всю задолженность, клиент рискует оказаться в долгу сразу у двух кредиторов, что лишь увеличит финансовую нагрузку.
Выгодным решением может стать оформление потребительского кредита по сниженной ставке для досрочного погашения предыдущего. Однако банки могут отказать, если долговая нагрузка клиента уже слишком высока.
Альтернативой выступает рефинансирование — целевой заём на погашение существующих обязательств на новых условиях. При его выборе важно оценивать не только процентную ставку, но и срок кредитования, а также сопутствующие траты, такие как страховка или оценка залога.
При небольшой сумме долга эксперты советуют обратить внимание на кредитные карты с льготным периодом. Этот инструмент эффективен только для тех, кто гарантированно вернёт всю сумму до окончания беспроцентного срока, иначе переплата по ставке может превысить выгоду.
В Роскачестве также предостерегают от использования микрозаймов. Несмотря на то, что экспресс-кредит может временно спасти при нехватке средств на обязательный платёж, любая просрочка приведёт к стремительному росту долга из-за высоких процентов и штрафов.