В Приморье поступления в бюджет региона увеличили до 262,5 млрд рублей

«Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, поводом для внесения изменений в закон “О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” послужило увеличение собственных доходов региона и безвозмездных поступлений, а также необходимость уточнения отдельных направлений расходов с учетом их приоритетности. По итогам корректировки доходная часть главного финансового документа края на текущий год достигла 262,5 млрд рублей. За счет налоговых и неналоговых доходов региона она выросла на 7,2 млрд рублей, за счет безвозмездных поступлений — на 784 млн рублей», — говорится в сообщении.