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В Приморье поступления в бюджет региона увеличили до 262,5 млрд рублей

Расходную часть бюджета увеличили до 290,4 млрд рублей, сообщили в региональном Заксобрании.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Поправки внесли в закон «О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» в Приморье, по ним доходная часть достигла 262,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

«Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, поводом для внесения изменений в закон “О краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов” послужило увеличение собственных доходов региона и безвозмездных поступлений, а также необходимость уточнения отдельных направлений расходов с учетом их приоритетности. По итогам корректировки доходная часть главного финансового документа края на текущий год достигла 262,5 млрд рублей. За счет налоговых и неналоговых доходов региона она выросла на 7,2 млрд рублей, за счет безвозмездных поступлений — на 784 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расходную часть бюджета увеличили до 290,4 млрд рублей, что на 869 млн рублей больше ранних значений. Из них более 794 млн рублей направят в 17 муниципалитетов в качестве субсидий на приобретение жилых помещений.