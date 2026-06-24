В ГД рассказали о ценности дачи и участка в качестве инвестиционного актива

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Земля остается одним из самых основательных активов для долгого горизонта, при этом участок сам по себе редко раскрывает весь потенциал: настоящий рост цены начинается в момент, когда собственник перестает смотреть на землю как на пустое поле и начинает превращать ее в работающий ресурс, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«Первое, что повышает стоимость, часто выглядит буднично. Участок нужно расчистить, убрать мусор и сухостой, провести межевание, уточнить границы, проверить сведения ЕГРН, оформить доступ к дороге. Для покупателя это сразу снижает бытовые и юридические риски», — пояснил он.
Когда границы установлены, право зарегистрировано, обременения проверены, участок становится легче продать, заложить, передать детям или использовать под проект, считает депутат. «Подведение электричества, воды, дороги, а при наличии условий и газа, тоже меняет восприятие земли. Покупатель платит выше за готовность к действию, за возможность приехать, подключиться, начать работы и понимать реальный масштаб расходов», — отметил Гаврилов. Кроме того, земля должна работать, полагает парламентарий. «На сельхозугодьях это может быть яблоневый сад, ореховая посадка, лавандовое поле, ягодник с жимолостью, голубикой, малиной или смородиной. Такие проекты требуют времени, ухода, агрономии, зато они дают участку образ, функцию и будущий доход. Даже молодые посадки уже меняют актив: перед покупателем оказывается не заброшенная территория, а начатое хозяйство с видимой идеей развития», — подчеркнул он.
Отдельное направление — эко-туризм: купольные дома, кемпинг, прогулочная тропа, небольшая ферма, фотозона в лавандовом поле, место для тихого отдыха у леса или воды способны резко поднять интерес к земле, указал Гаврилов. «Здесь особенно важна юридическая аккуратность. Категория участка и вид разрешенного использования (ВРИ) определяют, что на нем можно делать. Для размещения гостей, строительства, торговли, парковки, санитарных зон, пожарной безопасности и природоохранных ограничений нужны отдельные проверки», — напомнил он.
Главные риски при покупке земли связаны с документальной частью, обременениями, сервитутами, спорными границами, отсутствием подъезда, охранными и водоохранными зонами, завышенными обещаниями по коммуникациям, поэтому разумная инвестиция начинается с выписки из ЕГРН, проверки категории, ВРИ, кадастровых сведений, истории права и фактического состояния участка, считает Гаврилов. «Земля — один из самых консервативных активов по сути и один из самых творческих по возможностям: чем больше в участок вложено порядка, смысла и законного использования, тем сильнее он работает на владельца», — резюмировал он.