В ГД рассказали о ценности дачи и участка в качестве инвестиционного актива

Когда границы установлены, право зарегистрировано, обременения проверены, участок становится легче продать, заложить, передать детям или использовать под проект, считает депутат. «Подведение электричества, воды, дороги, а при наличии условий и газа, тоже меняет восприятие земли. Покупатель платит выше за готовность к действию, за возможность приехать, подключиться, начать работы и понимать реальный масштаб расходов», — отметил Гаврилов. Кроме того, земля должна работать, полагает парламентарий. «На сельхозугодьях это может быть яблоневый сад, ореховая посадка, лавандовое поле, ягодник с жимолостью, голубикой, малиной или смородиной. Такие проекты требуют времени, ухода, агрономии, зато они дают участку образ, функцию и будущий доход. Даже молодые посадки уже меняют актив: перед покупателем оказывается не заброшенная территория, а начатое хозяйство с видимой идеей развития», — подчеркнул он.