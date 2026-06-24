«Норникель» представил новый обзор рынка металлов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Норникель» представил 17-й обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы (МПГ).
Что касается никеля, мировой рынок демонстрирует признаки перехода от профицита к более сбалансированному состоянию.
Со стороны спроса ожидается, что мировое потребление никеля вырастет на 2%.
Профицит на рынке никеля существенно сократится — примерно до 20 тыс. т Ni в 2026 г., после чего в 2027 г. умеренно увеличится до 55 тыс. т Ni.
Цены на медь в последние шесть месяцев демонстрировали повышенную волатильность, оставаясь в необычно широком диапазоне.
Сегмент медного концентрата остается наиболее напряженным звеном производственно-сбытовой цепочки. «Норникель» ожидает, что рынок концентрата останется дефицитным в 2026 г. при дефиците около 0,8 млн т.
Ограничения предложения остаются сосредоточенными на стадиях добычи и производства концентрата. Ожидается, что мировая добыча меди умеренно увеличится: с 23,5 млн т в 2025 г. до 23,6 млн т в 2026 г. и 24,5 млн т в 2027 г.
Спрос на медь оставался устойчивым и продолжает поддерживаться инвестициями в электросетевую инфраструктуру, электрификацию, возобновляемую энергетику, производство аккумуляторов, системы хранения энергии и инфраструктуру центров обработки данных, связанную с развитием искусственного интеллекта.
Рынки платины и палладия прошли через период повышенных ценовых колебаний: резкий рост сменился коррекцией.
Изменения в торговой политике были одним из факторов, определявших рыночные ожидания в отчетном периоде. В то время как американские тарифы на европейские автомобили создали риски снижения спроса, решение Комиссии по международной торговле США не вводить пошлины на российский палладий оставило глобальные торговые потоки без изменений.
Что касается спроса, текущие тенденции в автомобильной отрасли выглядят слабее, чем прогнозировалось. Мировое производство легковых автомобилей, как ожидается, снизится на 1%, до 93 млн единиц, в 2026 г., после чего восстановится на 1%, до 95 млн единиц, в 2027 г.
В целом автомобильный спрос на палладий, как ожидается, снизится на 2%, до 7,4 млн унций, в 2026 г., прежде чем он восстановится до 7,5 млн унций в 2027 г. В то же время автомобильный спрос на платину снизится на 6%, до 2,6 млн унций, в 2026 г. и еще на 8% до 2,4 млн унций в 2027 г. Эти тренды отражают сокращение дизельного легкового сегмента и продолжающееся обратное ценовое замещение платины палладием.
Спрос на платину в ювелирном секторе ослабнет после резкого роста китайского производства в 2025 г., который в значительной степени был обусловлен накоплением запасов.
Промышленный спрос на палладий, как ожидается, вырастет на 5%, до 1,6 млн унций, в 2026 г., при этом промышленный спрос на платину также увеличится на 4%, до 2,7 млн унций. Рост будет обеспечиваться электроникой, инфраструктурой для искусственного интеллекта, полупроводниками, дата-центрами, жесткими дисками, а также продолжающимся расширением нефтехимических и нефтеперерабатывающих мощностей в Азии.
В результате рынок палладия, как ожидается, в 2026 г. будет в балансе: промышленный спрос составит 9,1 млн унций против предложения на уровне 9,4 млн унций, а 0,3 млн унций составит накопление инвестиционных запасов. В 2027 г. профицит до учета инвестиционного спроса составит 0,2 млн унций.
Рынок платины в 2026 г. остается в дефиците 0,7 млн унций с учетом инвестиционного спроса: промышленный спрос составит 6,9 млн унций против предложения на уровне 7,1 млн унций в 2026 г., в то время как накопление инвестиционных запасов ожидается на уровне 0,9 млн унций.