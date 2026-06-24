«Норникель» представил новый обзор рынка металлов

В целом автомобильный спрос на палладий, как ожидается, снизится на 2%, до 7,4 млн унций, в 2026 г., прежде чем он восстановится до 7,5 млн унций в 2027 г. В то же время автомобильный спрос на платину снизится на 6%, до 2,6 млн унций, в 2026 г. и еще на 8% до 2,4 млн унций в 2027 г. Эти тренды отражают сокращение дизельного легкового сегмента и продолжающееся обратное ценовое замещение платины палладием.