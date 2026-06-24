imastum: в РФ отели и кафе теряют 193 млрд рублей в год из-за ухудшения сервиса

Логика «в кризис нужно сокращать все, включая качество» кажется интуитивной, но на длинной дистанции она проигрышна, подчеркнула соосновательница 5YES Анна Давидова. «Когда у гостя становится меньше свободных денег, он начинает гораздо строже выбирать, куда потратить оставшийся бюджет. В этой ситуации посредственный продукт первым выпадает из его маршрута: платить за “более-менее” в стабильные годы потребитель еще готов, в кризис — уже нет. Поэтому для сильных заведений сейчас открывается окно возможностей. Тот, кто в такой момент удерживает качество, может забрать аудиторию конкурентов без сопоставимого роста маркетинговых затрат», — сказала она.