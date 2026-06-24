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Мобильного оператора оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что мошенники смогли дозвониться до омички

Жертва отдала преступникам 40 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

Оператора мобильной связи привлекли к административной ответственности за пропуск подменного телефонного номера.

Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Причиной судебного разбирательства стал случай, произошедший год назад в Нижнеомском районе. 19-летняя местная жительница после звонка неизвестных отдала им 40 тысяч рублей. Как выяснилось, мошенники звонили из-за границы по подмененному номеру телефона, используя российскую нумерацию.

— Проверкой установлено, что мобильный оператор имел техническую возможность прекратить оказание услуги связи и тем самым предотвратить совершение преступления, однако данные возможности не использовал, — пояснили в прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 468 города Москвы рассмотрел иск надзорного ведомства и постановил привлечь компанию сотовой связи к ответственности в виде штрафа в 600 тысяч рублей.