Мобильного оператора оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что мошенники смогли дозвониться до омички

Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Причиной судебного разбирательства стал случай, произошедший год назад в Нижнеомском районе. 19-летняя местная жительница после звонка неизвестных отдала им 40 тысяч рублей. Как выяснилось, мошенники звонили из-за границы по подмененному номеру телефона, используя российскую нумерацию.