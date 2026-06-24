Число рейсов из Хабаровска в Харбин увеличат до шести в неделю

«Chengdu Airlines открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Хабаровск в Харбин. Старт полетной программы китайской авиакомпании запланирован на 14 июля, вылеты из Хабаровска два раза в неделю — по вторникам и субботам. Рейсы в Харбин выполняет также авиакомпания “Аврора” по понедельникам, средам и пятницам. Суммарное количество вылетов с учетом рейсов Chengdu Airlines достигнет шести в неделю», — сообщили в аэропорту.