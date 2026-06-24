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Число рейсов из Хабаровска в Харбин увеличат до шести в неделю

Запуск полетной программы Chengdu Airlines пройдет 14 июля, сообщили в аэропорту города.

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Количество рейсов из Хабаровска в китайский город Харбин увеличится до шести в неделю с запуском полетной программы Chengdu Airlines. Об этом сообщили в хабаровском аэропорту.

«Chengdu Airlines открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Хабаровск в Харбин. Старт полетной программы китайской авиакомпании запланирован на 14 июля, вылеты из Хабаровска два раза в неделю — по вторникам и субботам. Рейсы в Харбин выполняет также авиакомпания “Аврора” по понедельникам, средам и пятницам. Суммарное количество вылетов с учетом рейсов Chengdu Airlines достигнет шести в неделю», — сообщили в аэропорту.

На маршруте китайского перевозчика будет задействовано воздушное судно Comac C909, в конфигурации салона 90 кресел. Самолеты будут вылетать в 23:05, время в пути составит около двух часов.