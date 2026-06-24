МС-21 подтвердил способность взлететь на одном двигателе с полным салоном

Полностью импортозамещенный самолет МС-21−310 подтвердил свои главные характеристики. Лайнер с нагрузкой, равной 175 пассажирам, преодолел расстояние свыше 3800 километров и сохранил при этом нормативный запас топлива. Полет проходил по типовому профилю, который максимально повторяет реальные условия эксплуатации. Об этом КП-Иркутск сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.
Главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин остался доволен результатами. Он сообщил, что зафиксированная дальность полностью соответствует ожиданиям при полной загрузке. Но самое зрелищное испытание касалось безопасности.
— Лайнер проверили на способность продолжить взлет с одним отказавшим двигателем — это самый критичный параметр для двухдвигательных пассажирских самолетов. Взлетная дистанция и скороподъемность совпали с расчетными цифрами, — сказал Павел Сокут, начальник отделения летных испытаний гражданской авиатехники ПАО «Яковлев».
Все полеты выполнялись с компоновкой на 175 мест, которую уже согласовали с заказчиком первой партии. Полученные результаты теперь представят на сертификационных испытаниях.