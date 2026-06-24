МС-21 подтвердил способность взлететь на одном двигателе с полным салоном

Полностью импортозамещенный самолет МС-21−310 подтвердил свои главные характеристики. Лайнер с нагрузкой, равной 175 пассажирам, преодолел расстояние свыше 3800 километров и сохранил при этом нормативный запас топлива. Полет проходил по типовому профилю, который максимально повторяет реальные условия эксплуатации. Об этом КП-Иркутск сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.