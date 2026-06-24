Около 600 животных в Иркутской области проверят на катаральную лихорадку

IrkutskMedia, 24 июня. В Иркутской области сельскохозяйственных животных проверят на наличие катаральной лихорадки у жвачного скота (блютанга). Исследования проведут в 24 районах региона.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, пробы возьмут у 460 особей крупного рогатого скота (КРС) и у 110 животных, представляющих мелкий рогатый скот (МРС). Территориями проверок станут подсобные хозяйства и труднодоступные населённые пункты, где наибольшая численность насекомых, передающих заболевание.
«Данное заболевание представляет серьезную угрозу для животноводства. Поскольку лечение блютанга не разработано, главными способами борьбы с ним являются профилактические мероприятия и диагностические исследования», — пояснил руководитель госветслужбы региона Андрей Лим.
Исследования будут проводится методом полимерно-цепной реакции на базе Усольской диагностической ветлаборатории. Вместе с указанными пробами 266 проб КРС и 180 проб МРС отберут для иммуноферментного анализа.
В 2025 году для исследования на блютанг были взяты пробы у животных Аларского, Черемховского, Усольскогог, Нукутскогог и Братского районов. У всех 644 сельхозживотных результат оказался отрицательным.
В правительстве отметили, что катаральная лихорадка у домашнего скота характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, сопровождается отёком и цианозом языка, лихорадочным состоянием и несёт за собой нарушения кровообращения организма и изменения скелетных мышц. Для предотвращения риска распространения инфекции животноводческим хозяйствам запрещается ввоз особей из регионов, где выявлено наибольшее число заболеваний.
Ранее агентство рассказывало, что около 155 тысяч сельскохозяйственных животных перевели на пастбища в Приангарье. К началу июня в фермерских хозяйствах региона произвели 71,5 тысячи тонн молока.