Около 600 животных в Иркутской области проверят на катаральную лихорадку

В правительстве отметили, что катаральная лихорадка у домашнего скота характеризуется поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, сопровождается отёком и цианозом языка, лихорадочным состоянием и несёт за собой нарушения кровообращения организма и изменения скелетных мышц. Для предотвращения риска распространения инфекции животноводческим хозяйствам запрещается ввоз особей из регионов, где выявлено наибольшее число заболеваний.