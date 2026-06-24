В Челябинской области построят дорогу до заповедника Аркаим

Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов, в 2026 году начнется проектирование автодороги до археологического комплекса «Аркаим» с мостом через реку Большая Караганка. Также ведется подготовка документации по строительству участка трассы Сатка — озеро Зюраткуль от границы национального парка до самого водоема и моста через реку Большая Сатка (срок реализации — 2026−2027 годы).
Кроме того, продолжается капитальный ремонт дороги Первуха — Меседа — Тюлюк, ведущей к нацпарку «Зигальга». До 2028 года участок длиной 33,7 км будет модернизирован: щебеночное покрытие заменят на асфальтобетонное.
Для финансирования этих работ дорожный фонд региона в 2026 году составит 27 млрд рублей, из которых более 5 млрд — федеральные средства. В планах — привести в нормативное состояние 702,2 км дорог.