В Челябинской области построят дорогу до заповедника Аркаим

Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов, в 2026 году начнется проектирование автодороги до археологического комплекса «Аркаим» с мостом через реку Большая Караганка. Также ведется подготовка документации по строительству участка трассы Сатка — озеро Зюраткуль от границы национального парка до самого водоема и моста через реку Большая Сатка (срок реализации — 2026−2027 годы).