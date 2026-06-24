Москва за три года нарастила выпуск химической продукции почти в два раза

За первые четыре месяца текущего года объем производства продукции химической промышленности в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 40%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов. Выпуск полимера этилена в первичных формах увеличился на 60%, лакокрасочных материалов на основе полимеров — на 48%, моющих средств — на 5,5%.