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Москва за три года нарастила выпуск химической продукции почти в два раза

За период с 2022 по 2025 год производство продукции химической промышленности демонстрировало рост. Сейчас в столице работают более 300 профильных предприятий.

Источник: РБК

Производство химических веществ и химических продуктов в Москве с 2022 по 2025 год выросло в 1,7 раза, сообщили РБК в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.

По данным департамента, за эти три года вырос выпуск различных лакокрасочных изделий и мастик. Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий увеличилось в 2,4 раза. Резиновых изделий стало производиться больше на 34%, пластмассовых — на 24%.

В департаменте сообщили, что основными категориями производимых товаров химической отрасли стали косметика, парфюмерия, бытовая химия, лакокрасочные материалы, изделия из пластмасс, резинотехнические изделия, композитные материалы и полимеры.

За первые четыре месяца текущего года объем производства продукции химической промышленности в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 40%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов. Выпуск полимера этилена в первичных формах увеличился на 60%, лакокрасочных материалов на основе полимеров — на 48%, моющих средств — на 5,5%.

Всего в Москве работают более 300 предприятий химпрома, производящих изделия в ассортименте от лаков, красок и инновационных пластиков до косметики и парфюмерии.

В январе—апреле текущего года промышленное производство в Москве выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, это стало в том числе следствием укрепления лидерских позиций высокотехнологичных отраслей.

В свою очередь, Анатолий Гарбузов сообщил, что московские предприятия обрабатывающей промышленности с начала года нарастили объемы производства на 12,3%.

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