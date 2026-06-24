Красноярскому свинокомплексу — 13 лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня Красноярский свинокомплекс «Сибагро» — это современное производство с полным циклом.
Ежегодно предприятие выпускает около 54 тысяч тонн мяса — это почти 70% всей свинины в крае. Продукцию поставляют в регионы Западной и Восточной Сибири, а также на экспорт в страны Евразии.
Владимир Беккер, директор Красноярского свинокомплекса:
— Для Красноярского края «Сибагро» — это предприятие, которое держит продовольственную стабильность региона, даёт людям работу на селе и растит настоящих профессионалов в сельском хозяйстве. Здесь трудятся больше 1200 специалистов. Мы благодарны нашей команде за труд, мастерство и преданность своему делу. Благодаря им мы остаёмся надёжным производителем и уверенно смотрим в будущее.
В честь дня рождения комплекса в посёлке Большая Мурта прошло торжественное мероприятие для сотрудников. Главное событие — награждение победителей конкурса «Лучший по профессии» среди ветеринаров, зоотехников, операторов по осеменению и обвальщиков. Каждый призёр получил диплом, денежную премию и признание коллег.
16+