Красноярскому свинокомплексу — 13 лет

— Для Красноярского края «Сибагро» — это предприятие, которое держит продовольственную стабильность региона, даёт людям работу на селе и растит настоящих профессионалов в сельском хозяйстве. Здесь трудятся больше 1200 специалистов. Мы благодарны нашей команде за труд, мастерство и преданность своему делу. Благодаря им мы остаёмся надёжным производителем и уверенно смотрим в будущее.