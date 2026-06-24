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Цена фьючерса на нефть Brent впервые со 2 марта опустилась ниже $76 за баррель

Биржевые цены на нефть марки Brent падают в цене.

Источник: Комсомольская правда

Впервые со 2 марта 2026 года цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE опускалась ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно документам, по состоянию на 06:01 мск, цена Brent опускалась почти на полтора процента до 75,94 доллара за баррель. А буквально через пять минут была еще ниже — 76,23 доллара за баррель.

Примечательно, что падала стоимость фьючерса и на нефть марки WTI с той же августовской поставкой. Здесь снижение составило два процента. За WTI давали 72,33 доллара за баррель.

Напомним, 22 июня мировой рынок нефти демонстрировал повышенную волатильность на фоне геополитических новостей с Ближнего Востока. После кратковременного скачка до 82 долларов за баррель Brent цены скорректировались к 79,50 долларов, отыгрывая сигналы о прогрессе в американо-иранских переговорах.

А накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и не вызывает ни у кого сомнений. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, она так или иначе влияет на все экономики мира.

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