В России за первое полугодие открылось в три раза меньше ТЦ, чем годом ранее

Уточняется, что за шесть месяцев 2026 года в России в эксплуатацию ввели девять торговых центров арендопригодной площадью 94 тыс. кв. м. Годом ранее за аналогичный период открыли 29 ТЦ площадью 276 тыс. кв. м. Такие низкие показатели были зафиксированы только за январь-июнь 2004 года — тогда ввели пять объектов арендопригодной площадью 86 тыс. кв. м, пояснили аналитики.