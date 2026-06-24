В России за первое полугодие открылось в три раза меньше ТЦ, чем годом ранее

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Девять торговых центров ввели в эксплуатацию за январь-июнь 2026 года. Это в три раза меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate.
«По итогам первого полугодия в России открылось в три раза меньше ТЦ, чем годом ранее. В динамике ввода за всю историю развития рынка с 2004 года это третий по объему минимальный показатель», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за шесть месяцев 2026 года в России в эксплуатацию ввели девять торговых центров арендопригодной площадью 94 тыс. кв. м. Годом ранее за аналогичный период открыли 29 ТЦ площадью 276 тыс. кв. м. Такие низкие показатели были зафиксированы только за январь-июнь 2004 года — тогда ввели пять объектов арендопригодной площадью 86 тыс. кв. м, пояснили аналитики.
Риски переноса ввода объектов, ожидаемых к открытию до конца года, сохраняются, сообщила ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. «Запуск многих ТЦ, строительство и отделка которых завершены, продолжает откладываться. Собственники новых объектов сталкиваются с трудностями привлечения арендаторов, которые в условиях общего замедления экономики все более избирательно подходят к выбору локаций для точечных открытий», — сказала собеседница агентства.