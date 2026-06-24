Никитин призвал нижегородцев заправлять автомобили по реальной потребности

Нижегородская область обеспечена топливом в необходимом объеме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В своем канале МАКС он рассказал об успешных переговорах на уровне правительства РФ с министерством энергетики России, а также с руководством «Лукойла».
По его словам, согласованы объемы и графики поставок не только на АЗС «Лукойла», но и независимым операторам. Это касается и тех муниципалитетах, где нет лукойловских заправок.
Губернатор подчеркнул, что объемы поставок полностью покрывают потребление топлива в региона — и бензина, и дизеля. Поставки же удалось нарастить с учетом возросшего ажиотажа, который и стал основной причиной очередей и ограничений.
«На ряде заправок объем реализации составлял 170% от стандартного уровня, поэтому они не справлялись с потоком», — пояснил Глеб Никитин, отметив, что сейчас никаких ограничений по топливу со стороны правительства Нижегородской области нет.
Губернатор рассказал, что провел опер штаб с руководителями профильных министерств и представителями «Лукойла», в ходе которого выяснилось, что ограничения на ряде АЗС были связаны с логистикой и быстрым разбором топлива.
Отдельное решение приняли для поддержки фермеров и малых сельхозпроизводителей. 280 тонн топлива в день — такой лимит введен для минсельхоза.
«Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ. Небольшие смогут брать горючее у посредников, но без предоплаты и спекулятивных наценок», — уточнил Глеб Никитин.
Также глава региона лично посетил заправку «Лукойла» на Родионова, где пообщался с работниками.
«В одни руки отпускают 30 литров бензина или 60 литров дизеля», — рассказал он.
По его мнению, этого достаточно для индивидуального потребления, но исключает спекулятивный оборот.
«Ажиотаж идет на спад, — констатировал губернатор. — С учетом федеральных договоренностей и решений оперштаба ожидаю позитивных результатов и на других сетях и частных заправках».
Он призвал нижегородцев проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности.
«Это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка», — заключил Глеб Никитин.