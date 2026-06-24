Дорожная карта оздоровления реки Дон будет актуализирована

Многие мероприятия, предусмотренные дорожной картой, принятой в 2021 году, уже реализованы, в том числе — инвентаризация комплексов очистных сооружений, капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Ведется расчистка рек. Завершен первый этап реконструкции Донского магистрального канала, в результате пропускная способность увеличена до 110 кубометров в секунду. Ключевые объекты Багаевского гидроузла введены в строй в марте этого года. С начала навигации через гидроузел прошло 1234 судна, которые провезли более 1,5 млн тонн грузов, — это на 34% больше прошлогоднего. А с завершением всех мероприятий провозная способность Нижнего Дона увеличится на 19 млн тонн в год.