Дорожная карта оздоровления реки Дон будет актуализирована

Ход выполнения дорожной карты оздоровления реки Дон, а также уточнение и дополнения к ней были рассмотрены на совещании в правительстве Ростовской области 23 июня. Совещание провел первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В обсуждении участвовали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, представители федеральных и региональных ведомств.
Многие мероприятия, предусмотренные дорожной картой, принятой в 2021 году, уже реализованы, в том числе — инвентаризация комплексов очистных сооружений, капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Ведется расчистка рек. Завершен первый этап реконструкции Донского магистрального канала, в результате пропускная способность увеличена до 110 кубометров в секунду. Ключевые объекты Багаевского гидроузла введены в строй в марте этого года. С начала навигации через гидроузел прошло 1234 судна, которые провезли более 1,5 млн тонн грузов, — это на 34% больше прошлогоднего. А с завершением всех мероприятий провозная способность Нижнего Дона увеличится на 19 млн тонн в год.
Тем не менее, как отметил губернатор, дорожная карта, требует корректировки.
«Интересы и запросы Ростовской области занимают в этой программе наибольшую часть. Главное — актуализировать ее как с точки зрения содержания, так и по задачам: технической, экологической, водно-гидрологической. И с точки зрения ресурсов — правильно расставить приоритеты. Находить те мероприятия, направления, конкретные дела, которые можем в это непростое время учитывать, финансировать, бороться за них», — сказал Юрий Слюсарь.
В числе таких острых вопросов, требующих решения, — реконструкция гидротехнических сооружений Соколовского и Вербенского водохранилищ и расчистка Соколовского водохранилища. Глава региона поставил вопрос о снижении тарифа на водопользование для аграриев, предложил продлить сроки по ключевым объектам — по рыбоходному каналу в обход Кочетовского гидроузла, Донскому и Аксайско-Донскому рыбоводным заводам. Также он считает важным решить вопрос об упрощении процедуры ликвидации бесхозных гидротехнических сооружений.
Зампред Совфеда поддержал инициативы донского губернатора и поручил оперативно направить предложения в отраслевые федеральные структуры и в Совет Федерации.
Поддержана также инициатива включить в дорожную карту Донецкую и Луганскую народные республики, через которые протекает Северский Донец — крупнейший приток Дона.
«Оздоровлением реки Дон занимаемся и будем заниматься. Актуализация дорожной карты назрела — пять лет прошло, мы понимаем приоритеты, в том числе бюджетные возможности. И с этой позиции выходим на встречу с председателем правительства», — подчеркнул Андрей Яцкин.
По информации Минфина РФ, в федеральном бюджете предусмотрены средства на реализацию мероприятий по оздоровлению реки Дон на ближайшие три года.
Предложения по актуализации дорожной карты оздоровления реки Дон на период 2027—2030 годы будут представлены на предстоящем совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 29 июня 2026 года.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.