В Татарстане семьи с двумя детьми смогут взять ипотечные каникулы на 18 месяцев

Согласно закону, семьи с двумя и более детьми смогут обратиться в банк с просьбой приостановить выплаты по ипотеке или снизить их размер. Льготный период продлится до 18 месяцев, но не дольше чем до достижения ребёнком полутора лет. Воспользоваться правом можно один раз за весь срок ипотечного договора.