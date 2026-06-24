Сечин предложил Путину план для нормализации ситуации с топливом

В конце мая ситуация на топливном рынке обострилась из-за сокращения предложения, что привело к росту цен на АЗС и дефициту в ряде регионов. Несколько областей, включая Омскую, Иркутскую, Саратовскую и Тюменскую, ввели ограничения на розничную продажу топлива. В Крыму бензин и дизель отпускаются только госслужбам. Господин Новак назвал ситуацию «непростой, но контролируемой», добавив, что рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. Сейчас экспорт бензина уже запрещен до 31 июля.