Дноуглубление акватории продолжают в порту Актау

«Проект станет одним из факторов роста потенциала ТМТМ: к 2028 году его мощности планируется увеличить с 6 млн до 10 млн тонн. Это будет способствовать дальнейшему укреплению роли Казахстана как важнейшего транспортно-логистического узла на маршруте Восток — Запад. За пять месяцев 2026 года объем контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа по ТМТМ вырос на 30%», — заключили в сообщении.