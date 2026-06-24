Дноуглубление акватории продолжают в порту Актау

«В морском порту Актау продолжается реализация проекта по дноуглублению акватории порта Актау, направленного на повышение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). На сегодняшний день генеральным подрядчиком — компанией China Harbour Engineering Company Ltd. — завершены геодезические изыскания и обработка полученных данных, необходимых для реализации проекта», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в рамках подготовительного этапа осуществляется мобилизация специализированного дноуглубительного флота, техники и оборудования. Параллельно на участке карты намыва продолжается возведение ограждающей дамбы: на сегодняшний день выполнена отсыпка 680 м из общей протяженности 785 м.
Как отмечают в Минтрансе, старт основных дноуглубительных работ запланирован на вторую половину июля текущего года. Завершение проекта ожидается до конца 2026 года. По итогам реализации проекта проходная осадка в акватории порта будет увеличена до 6−7 м, что позволит обеспечить полную загрузку судов и повысить эффективность грузообработки.
«Проект станет одним из факторов роста потенциала ТМТМ: к 2028 году его мощности планируется увеличить с 6 млн до 10 млн тонн. Это будет способствовать дальнейшему укреплению роли Казахстана как важнейшего транспортно-логистического узла на маршруте Восток — Запад. За пять месяцев 2026 года объем контейнерных перевозок в направлении Китай — Европа по ТМТМ вырос на 30%», — заключили в сообщении.