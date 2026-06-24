В Прикамье на 68% выросло количество сделок на рынке недвижимости

Положительная динамика также отмечена на рынке новостроек. В мае этого года Росреестр зарегистрировал 846 договоров участия в долевом строительстве против 771 в прошлом году. Рост составил 9,7%. Заключен 421 договор с привлечением кредитных средств и средств целевого займа, что составляет 49,7% от всех сделок.