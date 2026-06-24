Семьи из Сибири в среднем готовы потратить около 39 тысяч рублей на летние каникулы ребенка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Чаще всего родители выбирают простые варианты отдыха: ребенок остается дома или едет к бабушке и дедушке. Так ответили 35% и 29% участников опроса.
Почти треть рассматривает детские лагеря, еще часть планирует семейные поездки по России. Об этом говорится в исследовании, которое провели «Авито Реклама» и «Авито Путешествия» среди 10 тысяч россиян.
Каникулы большинство семей организуют без строгого плана: 32% решают все по ситуации. Остальные начинают готовиться весной или ближе к лету. В среднем на отдых ребенка закладывают от 10 до 60 тысяч рублей.
Около 36% родителей принимают решение вместе с ребенком, еще 31% обсуждают планы с супругом. При этом часть семей признается, что ребенок сам влияет на выбор формата отдыха.
Помимо лагерей и поездок к родственникам, популярным вариантом остаются семейные путешествия по России.