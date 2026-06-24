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Как защититься от потери ипотечной квартиры в Казахстане

Казахстанцы при оформлении ипотеки могут застраховать свою жизнь. Таким образом они получат возможность сохранить жилье, если произойдет непредвиденная ситуация. Подробнее — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Страхование жизни заемщика: зачем оно нужно?

Страхование жизни заемщика — это добровольная страховка, которая помогает погасить кредит, если с заемщиком случится беда. Обычно страховка действует в случае:

  • смерти заемщика;

  • получения инвалидности 1−2 групп;

  • потери трудоспособности из-за болезни или несчастного случая.

Зачем оформлять страхование жизни?

Страхование жизни покрывает обязательства заемщика. Именно поэтому при оформлении ипотеки банки нередко предлагают заемщикам оформить ее. Иногда страховая может погасить весь долг, а иногда — ежемесячные платежи по кредиту в течение периода восстановления своего клиента.

Главное преимущество такого продукта — финансовая безопасность близких. При наступлении страхового случая страховая выплата позволяет сохранить жилье в собственности семьи и избежать дополнительной долговой нагрузки.

Важно: перед подписанием договора о страховании жизни следует внимательно ознакомиться со всеми его условиями, особенно с перечнем исключений, при которых страховая выплата не производится.

Что будет с ипотекой, если страховка не сработает?

Если договор страхования жизни заемщика отсутствует либо страховая отказала в выплате из-за исключений, то обязательства по ипотеке автоматически не прекращаются. В этом случае родные заемщика, которые приняли наследство, будут нести ответственность по долгам в пределах стоимости унаследованного имущества.

Также следует помнить, что страхование жизни является добровольным. Банки не имеют права навязывать данную услугу или устанавливать ее в качестве обязательного условия для получения кредита.