Как защититься от потери ипотечной квартиры в Казахстане

Страхование жизни заемщика: зачем оно нужно?
Страхование жизни заемщика — это добровольная страховка, которая помогает погасить кредит, если с заемщиком случится беда. Обычно страховка действует в случае:
смерти заемщика;
получения инвалидности 1−2 групп;
потери трудоспособности из-за болезни или несчастного случая.
Зачем оформлять страхование жизни?
Страхование жизни покрывает обязательства заемщика. Именно поэтому при оформлении ипотеки банки нередко предлагают заемщикам оформить ее. Иногда страховая может погасить весь долг, а иногда — ежемесячные платежи по кредиту в течение периода восстановления своего клиента.
Главное преимущество такого продукта — финансовая безопасность близких. При наступлении страхового случая страховая выплата позволяет сохранить жилье в собственности семьи и избежать дополнительной долговой нагрузки.
Важно: перед подписанием договора о страховании жизни следует внимательно ознакомиться со всеми его условиями, особенно с перечнем исключений, при которых страховая выплата не производится.
Что будет с ипотекой, если страховка не сработает?
Если договор страхования жизни заемщика отсутствует либо страховая отказала в выплате из-за исключений, то обязательства по ипотеке автоматически не прекращаются. В этом случае родные заемщика, которые приняли наследство, будут нести ответственность по долгам в пределах стоимости унаследованного имущества.
Также следует помнить, что страхование жизни является добровольным. Банки не имеют права навязывать данную услугу или устанавливать ее в качестве обязательного условия для получения кредита.