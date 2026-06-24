Как защититься от потери ипотечной квартиры в Казахстане

Страхование жизни покрывает обязательства заемщика. Именно поэтому при оформлении ипотеки банки нередко предлагают заемщикам оформить ее. Иногда страховая может погасить весь долг, а иногда — ежемесячные платежи по кредиту в течение периода восстановления своего клиента.