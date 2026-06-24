В Пермском крае годовая инфляция ускорилась на 0,07%

Аналитики связали незначительный рост с сезонным спросом на отдельные непродовольственные товары и услуги. Увеличение туристического спроса и его перераспределение с других направлений из-за геополитической напряженности привели к подорожанию отдыха на Черноморском побережье и речных круизов.