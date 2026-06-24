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Изъятое имущество на 48 млрд тенге выставили на торги в Казахстане

В Казахстане выставили на торги изъятые активы общей стоимостью в почти 48 млрд тенге. Всего на аукционе намерены продать 40 лотов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

О предстоящих торгах сообщили в Компании по управлению возвращенными активами.

Лоты выставляются повторно. Среди них:

  • Ювелирные изделия и часы (всего 36 лотов).

  • Общая начальная стоимость: 517 834 035 тенге.

Также будут проданы две квартиры в ЖК «Парижский квартал» в Астане:

  • Первая квартира: 95 987 598 тенге.

  • Вторая квартира: 308 757 871 тенге.

И еще одна квартира в ЖК «Green Village»:

  • Цена: 181 913 935 тенге.

Самым дорогим лотом является нежилое здание ТОЦ «Kaisar Plaza», ранее принадлежавшее Кайрату Сатыбалдыулы:

  • Стартовая цена в апреле: 61,5 млрд тенге.

  • Текущая стартовая цена: 47 344 075 556 тенге.

Общая стоимость всех лотов составила 47,9 млн тенге.

Торги состоятся 9, 10, 14 июля 2026 года на электронной торговой площадке sauda.e-qazyna.kz.