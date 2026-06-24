Изъятое имущество на 48 млрд тенге выставили на торги в Казахстане

О предстоящих торгах сообщили в Компании по управлению возвращенными активами.
Лоты выставляются повторно. Среди них:
Ювелирные изделия и часы (всего 36 лотов).
Общая начальная стоимость: 517 834 035 тенге.
Также будут проданы две квартиры в ЖК «Парижский квартал» в Астане:
Первая квартира: 95 987 598 тенге.
Вторая квартира: 308 757 871 тенге.
И еще одна квартира в ЖК «Green Village»:
Цена: 181 913 935 тенге.
Самым дорогим лотом является нежилое здание ТОЦ «Kaisar Plaza», ранее принадлежавшее Кайрату Сатыбалдыулы:
Стартовая цена в апреле: 61,5 млрд тенге.
Текущая стартовая цена: 47 344 075 556 тенге.
Общая стоимость всех лотов составила 47,9 млн тенге.
Торги состоятся 9, 10, 14 июля 2026 года на электронной торговой площадке sauda.e-qazyna.kz.